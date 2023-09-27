Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


27 Eylül 2023 23:50
Tahliye Taahütnamesi
Öncelikle herkese merhaba. Emlakçı kontrat yaparken kağıtların arasına bu Taahutnameyi de sıkıştırmış bende farketmeden imzaladım 2 yıldır kiracı olarak oturuyorum ev sahibim kirayı 8.000 TL den 20.000 TL yapmak istedi kabul etmeyince tahütnamede boş olan yerlere tarih atarak icraya vermiş.Taahutnamede yazan tarih de ben il dışındayım.Başina gelen yada bilgisi olan varsa bilgi verirse sevinirim.Şimdiden teşekkur ederim

Karbonat-ER0L
Aday Memur
28 Eylül 2023 00:12

sonradan yazılan tarih bir işe yaramıyor


SSelımm
Aday Memur
28 Eylül 2023 00:14
Durum şöyle tam olarak.Ben2021 temmuzda kontrat yaptım o zaman imzalamisim ama tarih kısımları bosmus 2023 Haziran da imzalanmış gibi gostermis
Karbonat-ER0L, 30 dk. önce

sonradan yazılan tarih bir işe yaramıyor


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
28 Eylül 2023 00:35

Asamin hakkını ver ya da çık. İl dışında olduğunu resmi olarak kanitlaman lazım falan filan ama


Karbonat-ER0L
Aday Memur
28 Eylül 2023 00:38

yapamaz bunu

SSelımm, 28 dk. önce
Durum şöyle tam olarak.Ben2021 temmuzda kontrat yaptım o zaman imzalamisim ama tarih kısımları bosmus 2023 Haziran da imzalanmış gibi gostermis

SSelımm
Aday Memur
28 Eylül 2023 00:40
Öyle yapmiş ev sahibi ile olan tüm msjlarim duruyor.Taahutname ile ilgili msj yok ama kira artırma isteği falan var
Karbonat-ER0L, 4 dk. önce

yapamaz bunu

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