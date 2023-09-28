Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


28 Eylül 2023 00:26
mühendislik mezunu teknisyen kontrollük yapar mı

mühendislik bitirdim. teknisyen kadrosundayım yıllardır unvan değişikliği sınavı açılmadı.

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