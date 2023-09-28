Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


28 Eylül 2023 00:56
Başvurularda ALES Puan Türü Seçme

Merhabalar, beklediğim üniversiteler henüz ilana çıkmadı. Fakat geçmiş ilanlarına baktığımda bölümüm için bazı üniversitelerde ALES başvuru alanı sayısal/eşit ağırlık olarak gösterilmiş. Müracaat formlarına baktığımda herhangi bir ALES seçme alanı ya da ALES puan girme yeri yok. Direk ALES belgesini istiyorlar başvurular da. Böyle bir durumda sayısal ve eşit ağırlık ALES puan türlerinden Hangi ALES türü yüksekse onu mu seçiyorlar yoksa başvururken ben en yüksek olanı kullanmak istiyorum diye söylemeli miyim? Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.


alesci18
Aday Memur
28 Eylül 2023 00:58

Öğretim elemanı ilanları için bu arada onu da ekleyeyim. Öğretim üyesi ilanları değil. :)


alesci18
Aday Memur
28 Eylül 2023 01:07

Gerçi öğretim üyesi ilanlarında ALES şartı yok sanırım çokta emin değilim, neyse yardımcı olabilen olursa çok sevinirim. &#128580;

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Doçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleri2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıVan Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki Usulsüzlük İddiaları2023 Akademik Kadro İzinleri2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerBaşvurularda ALES Puan Türü SeçmeMYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Öğretmenlikten Öğretim Görevlisi Kadrosuna GeçişAkademisyen MaaşlarıTÜBİTAK UBYT Programı 2022 yılı Dergi Listesi

Sözlük

beyin çipi deneyleri 2 MrBeast 1 hurma 1 uzun süredir aramayan akrabalar 4 yankı odası etkisi 1 temur ağa 1 milletvekili maaşı 1 güne bir söz bırak 1 Marie Laure 1 kaderin mızrağı 1

Son Haberler

Disiplin cezasının kesinleşeceği tarih hala mahkemelerce karıştırılıyorTürkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu28 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıAfyonkarahisar'da tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıBritish Museum'dan çalınan Türkiye kökenli eserlere ilişkin imza kampanyası başlatıldı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?