Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 01:27
Geçici görevlendirme hk

Eşim hasta ve x şehrinde yaşıyor ve çalışıyor. Ben de y şehrinde çalışıyordum 1.5 yıldır aylıksız izindeyim . Eşim depremi yaşadı bu dönemde ayrıca hastalığı da var. Küçük iki de bebeğimiz var . Ve ben cte genel müdürlüğüne ne yazsam biraz yüzüm güler de en azından geçici olarak eşimin yanına gelebilirim? 1.5 yıldır maaş almıyorum sırf onların yanında olabilmek için. Ama hayat böyle de zor. Hem de çok zor. Lütfen yardımcı olun arkadaşlar.

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