Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


28 Eylül 2023 02:02
Bedelli Askerlik ve Vekalet

Merhabalar, abim bedelliye gidecek ve bana ilan çıkması ihtimaline karşı vekalet verdi. Fakat bu vekalette işte üniversitelerin personel daire başkanlıklarına gerçekleştirilecek başvuru müracaat ve tüm işlemlerde sorumlu olarak bana vekalet verdiği yazıyor. Başvuru MYO?ya yapılırsa böyle bir vekalet yazısı sıkıntı çıkarır mı? Vekalet işlemini düzenleyen kadın sıkıntı çıkmaz ama sağlama alalım dedi. Bende henüz ilanlar çıkmadı ne zaman çıkacağını nereye başvurulacağını bilmediğimden, daha belli olmadığından genelde de personel daire başkanlıklarına yapılır diye düşündüğümden öyle yazdırdım. Bu vekaletle başvuru yeri MYO olursa da başvurabilir miyim? Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim.

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