Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Eylül 2023 02:19
EŞE TABİ OLMA DURUMU ( BEKÇİ - POLİS )

Herkese merhabalar çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmaktayım, nişanlım şuan 29. Dönem POMEM eğitiminde nasip kısmet olursa eğitimin bitimin de evleneceğiz.Evlendikten sonra Sicil üstünlüğünden kaynaklı ona tabi olursun veya göreve başlama tarihim daha önce olduğu için o sana tabi olur diyenler var bu konu hakkında net bilgisi olan var mı ?

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