KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Eylül 2023 02:37
Memur, vhki, bilgisayar işletmeni olarak atananlar

Önlisantan bu ünvanlarla atananlar (özellikle maliye ve muhasebeciler) mesleki bilgilerinizi kullanıyormusunuz ? Yoksa işi orada öğretiyorlar mı ?


md34.
Aday Memur
28 Eylül 2023 04:49
Yanlış yere açtık başlığı
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