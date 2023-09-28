KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


28 Eylül 2023 02:37
Memur, vkhi, PC işletmeni olarak atananlar
Önlisantan bu ünvanlarla atananlar (özellikle maliye ve muhasebeciler) mesleki bilgilerinizi kullanıyormusunuz ? Yoksa işi orada öğretiyorlar mı ?

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