Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Eylül 2023 03:25
Memur ve Memur Emeklisi maaşları hakkında bilgilendirme

Sayın memur ve memur emeklisi dostlarım içeriden aldığım bilgileri hiçbir şekilde bozmadan buraya aktarıyorum.

Memura yapılan seyyanen zam geri alınması gibi bir durum söz konusu değilmiş bir defaya mahsus yapılan bu düzenleme cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile korumaya alınmış kısacası bu mevzu kapandı artık alacağınız zamlar mevcut maaşınız üzerinden hesaplanacak örneğin 30 bin alan birisi %50 aldığında 45 bin tl maaş alacak hesaplamalarınızı buna göre yapın kök maaş vb. durum memur zammında söz konusu değil ne kadar maaş alıyorsanız onun üstüne gelecek oran.

Memur emeklileri üzülerek söylüyorum ki çalışan gruba yapılan seyyanen zam ile ilgili memur emeklilerine de verilmesi düşünülen herhangi bir seyyanen zam yok bunu gündeme bile almamışlar ocakta alacağınız zam ile maaş seviyeniz belirli bir yere geleceği için enflasyon farkı + refah payı + cumhurbaşkanı açıklaması şeklinde olup verilen rakamı hem memura hem emeklisine aynı şekilde yansıtarak seyyanen mevzusunu aradan çıkartacaklar kısacası memur emeklisine 8 bin tl yi geçin bin tl seyyanen bile söz konusu değil.

Memurlara yapılan seyyanen zam katsayı ve tazminata hiçbir şekilde eklenmeyecek yüzdelik dilimde artan miktar baz alınarak emeklilik seyyanen yokmuş gibi aldığınız maaş üzerinden hesaplanmaya devam edecek.

3600 alamayan memurlar için önümüzdeki sene ciddi bir çalışma var çoğu kişiye 3600 gelecek genel bir artış bu sefer söz konusu olmayacak belli gruplara 3600 verip bu konuyu kapatacaklar.

Ocakta şuan kuliste konuşulan zam miktarı memur ve emeklisi için enflasyon farkı tahmini %45 lere çıktı hatta bunun üstünde bekleyenler var ancak bu civarlarda çıkacak olan farka cumhurbaşkanı imtiyazı kullandırtılıp %50 zam verilecek belirtmek isterim ki hiçbir şekilde enflasyon yüksek çıksa bile %50 üzerinde bir zam söz konusu olmayacakmış bunu katı bir şekilde netleştirmişler en fazla alınacak zam memur ve emeklisi için %50 olacak üstüne çıkılmayacak.

Emekli maaşlarıyla ilgili ekimde düzenleme olacağı kesinmiş ancak bu gruba memur emeklileri dahil edilmemiş kısacası memur emeklileri ocakta alacağı zamı beklemek zorunda.

Detaylı bir şekilde içeriden alınmış bilgileri paylaştım arkadaşlar kamu için planlananlar şimdilik böyleymiş.

Eklemek isterim ki birçok haber sitesi ve medya kanallarında seyyanen zam geliyor emekliye denilse de , memur emeklisi için seyyanen zam çalışması yok eğer seyyanen bir zam olacaksa bu sadece 7500 grubundakilere olacak.


corolesque
Aday Memur
28 Eylül 2023 03:29

%50 den fazla gelir sen canını sıkma


Krasper
Aday Memur
28 Eylül 2023 03:33

ben canımı sıkmıyorum güzel kardeşim :) bürokrat dostlarımdan bilgi veriyorum parasal sıkılaşma kapsamında %50 bandı aşılmaması gerektiğine dair mehmet şimşek sert bir şerh koymuş ocakta kendiniz göreceksiniz zaten siz canınızı sıkmayın ve sadece izleyin

corolesque, 24 dk. önce

%50 den fazla gelir sen canını sıkma


Krasper
Aday Memur
28 Eylül 2023 03:50

Ve eklemek isterim ki keşke daha fazla zam alınabilseydi ancak ben içeriden aldığım bilgileri sizinle paylaştım gönül 70 80 oranları hatta gerçek enflasyon olan %100 üstü zam istiyor ancak mümkün değil zaten bununla ilgili kısıtlamanın açıklamasını yaptılar mevcut enflasyon değil hedef enflasyon üzerinden zam yapılacak diye %50 zam sınırı geçilmeyecek kısacası

corolesque, 24 dk. önce

%50 den fazla gelir sen canını sıkma

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