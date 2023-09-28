Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2023 03:49
Psikiyatrijk İlaç Kullanımı(Diyetisyenlik)

Merhaba arkadaslar benim icin doktor 2022 de mani depresif teshisi koymus (bipolar bozukluk cesidi).Ama buna dair ilac yazmadi.Daha sonra kendimi iyi hissetmedigim icin 2022- 2023 senesi 5 kere psikoyatriye gittim bana rexapin ve olfrex yazdi psikiyatrik ilaclar oluyor.Ve tani olarak da anksiyete ve diygu durum bozuklugu yazmis ilaclarimi en son martta aldim.Ve iyilesme surecim tamamlandi.Sorum su sizce bu ilerde diyetisyenlige atandiktan sonra benden saglik raporu istediklerinde bana akil yonunden eksik bulurlar mi cok endiseliyim bi kac yazi okudum bunla alakali ..Yani sonuc olarak ortada tedavi olmayan insanlar yuzunden ben bu ilaclari kullandim onlara bi sey olmayacakken sirf ben tedavi aldim diye bi sıkınti cikar mi bilgisi olan var mi?

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumuŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak TayinParti üyeliğiAcilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Raporu onaylamamak8 Yıla ek dereceİl içi görevlendirme ve aile hekimliğine geçişHeyet raporu tesvik

Sözlük

milletvekili maaşı 1 Zerengökçe 5 hasse 1 vasilis petropoulos 2 yankı odası etkisi 1 değin 1 çimleri gıda boyasıyla boyamak 1 güne bir söz bırak 1 Marie Laure 1 hurma 1

Son Haberler

Disiplin cezasının kesinleşeceği tarih hala mahkemelerce karıştırılıyorTürkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu28 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıklarıAfyonkarahisar'da tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandıBritish Museum'dan çalınan Türkiye kökenli eserlere ilişkin imza kampanyası başlatıldı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?