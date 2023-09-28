Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Eylül 2023 05:34
Astsubay deneme sürecinde istifa edipte memur olan var mı ?

Deneme süreci istifa dilekçesini deneme süresinin bitimine 3 gün kala verdim ama ilişiğim deneme süresi bittikten sonra kesildi


Kartal2112
Aday Memur
28 Eylül 2023 05:53

Memurluğa geçiş yapabilir miyim açıktan atama yapılarak ?

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