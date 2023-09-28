KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 08:10
İşten çıkış bildirimi
Arkadaslar suanki calistigim yerde herhangi bir sozlesme imzalamadan calisiyorum. İşten cikarken 15 gun oncesinden bildirmek zorunda miyim? Yani sozlesme imzalanmayan durumlarda da ihbar suresi bulunmakta midir?

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