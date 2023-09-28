Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Eylül 2023 08:26
Ktü Unvan Degişikliği Sınavı
ktunun yapacağı sınava gireceğim konuların içeriği hakkında bilgim yok giren biri aydınlatabilir mi? (Laborant ve veteriner sağlık alanında gireceğim)

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