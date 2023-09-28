KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Eylül 2023 08:40
Ulaştırma Bakanlığı Alımı

Arkadaşlar merhabalar. Ulaştırma Bakanlığı hakkında bilgisi olan var mı? Maaşlar, tazminatlar, yan haklar vs. Sizce inşaat mühendisleri için kaçla kapatır?

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