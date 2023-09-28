Acil servis gece farkı

Merhaba arkadaşlar tıbbi sekreterler acilde gece farkı alıyor mu acaba hastanemiz almıyorsunuz cevabı verdi sürekli işçiler alıyormuş böyle bir şey var mı bilgisi olan teşekkürler şimdiden.

Bir de acilde bayramlarda çalışıldığı halde para yerine izin verme gibi bir şeyleri var mı para vermek yerine izin verelim demişlerdi şimdi de fazlan çıkmıyor izin de veremeyiz diyorlar.