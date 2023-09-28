Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2023 10:32
Acil servis gece farkı

Merhaba arkadaşlar tıbbi sekreterler acilde gece farkı alıyor mu acaba hastanemiz almıyorsunuz cevabı verdi sürekli işçiler alıyormuş böyle bir şey var mı bilgisi olan teşekkürler şimdiden.

Bir de acilde bayramlarda çalışıldığı halde para yerine izin verme gibi bir şeyleri var mı para vermek yerine izin verelim demişlerdi şimdi de fazlan çıkmıyor izin de veremeyiz diyorlar.


afilun
Memur
28 Eylül 2023 11:14

657 li iseniz gece gündüz farkı hiç bir birimde hiç bir branşta yok.

Fazla mesai ücret yerine izin kullandırtılabilir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumuSosyalleşme bölgesi ne demekŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak TayinHeyet raporu tesvikTahliye Taahütnamesi Parti üyeliğiAcilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Raporu onaylamamak

Sözlük

sile kelimesi 1 the last of us 1 113 kişinin öldüğü düğün 2 bir hikaye 1 vasilis petropoulos 2 yeğin 1 kral dirseği 1 mangır 1 babil 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyorTürkiye'nin milli uçak motoru vitrine çıktıBakan Kacır: Tesla'yı Türkiye'de görmek isterizAK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?