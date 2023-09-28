Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2023 10:38
Özel sektör eş durumu ile tayin olanlar var mı?

Süreç ve evraklar hakkında yardımcı olur musunuz

Çok Yazılan Konular

Özel sektör eş durumuSosyalleşme bölgesi ne demekŞehir hastanesinde neden hep öğrenci doktorlar var bir de neden her yerde klozet varSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak TayinHeyet raporu tesvikTahliye Taahütnamesi Parti üyeliğiAcilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.Raporu onaylamamak

Sözlük

Sanatta Çıplaklıktan Korkanlar 1 negatif puanları fazla olanlar 1 mangır 1 murano camı 1 Marie Laure 1 hoşap kalesi 1 113 kişinin öldüğü düğün 2 MrBeast 1 the last of us 1 2000 yıllık makyaj malzemeleri 1

Son Haberler

Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyorTürkiye'nin milli uçak motoru vitrine çıktıBakan Kacır: Tesla'yı Türkiye'de görmek isterizAK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?