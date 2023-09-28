Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Eylül 2023 10:44

Sizce Hayat Pahalılığının En çok Tetikleyen Unsur Hangisi?

Bu ankete 47 dakikada, 2 kişi oy kullandı


gardiyan4255
Şef
28 Eylül 2023 10:46
enerji
Toplam 1 mesaj

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