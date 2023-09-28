Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Eylül 2023 10:48
Sosyal hizmetler altın mevzusu

Arkadaşlar bu evlendikten sonra sosyal hizmetlere dilekçe yazdıktan sonra tarafımıza altının gelmesi ne kadar sürüyor, bilgisi olan var mı?


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
28 Eylül 2023 10:51
ne altını kim bulmuş altını verecekleri 400-500 lira

atayogz
Aday Memur
28 Eylül 2023 10:53
Boş yorumlar yapmayın bilgisi olanlar yazsın...
siyahbeyaz88, 41 dk. önce
ne altını kim bulmuş altını verecekleri 400-500 lira
Toplam 2 mesaj

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