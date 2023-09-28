Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Eylül 2023 10:57
Eş durumuyla bayrampaşa çevikten bursa çeviğe atandım. Orası nasıl ?

Eş durumuyla bayrampşadan atandım ama bursa hakkındada kötü şeyler duyuyorum doğma büyüme memleketim orası kendi evimde orda o sebeple gittim. Bursa çevik hakkında bilgisi olan var mı ?


tilkiandrei
Şef
28 Eylül 2023 11:03
nasıl becerdin gitmeyi anlatda faydalanalım eşi yeni öğretmen olup gidemeyenler var

Erenn61
Aday Memur
28 Eylül 2023 11:12

Şube müdürümüze duacıyız o geldiğinden beri herkesin olumlu geldi

tilkiandrei, 29 dk. önce
nasıl becerdin gitmeyi anlatda faydalanalım eşi yeni öğretmen olup gidemeyenler var
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.arac defteriMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe GeçişMazeret Dilekcesiİstanbul çalışma sistemiGünlük kaç lirq harcıyorsunuzTahliye Taahutnamesi LGS sınav ücretiBorsada yatırım yapmak.

Sözlük

sile kelimesi 1 the last of us 1 113 kişinin öldüğü düğün 2 bir hikaye 1 vasilis petropoulos 2 yeğin 1 kral dirseği 1 mangır 1 babil 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyorTürkiye'nin milli uçak motoru vitrine çıktıBakan Kacır: Tesla'yı Türkiye'de görmek isterizAK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?