Uzman Öğretmenlik Muafiyet sonrası

basvuru.meb.gov.tr den yüksek lisansım olduğu için muafiyet başvurusu yaptım.Başvurunuz kabul edilmiş olup il değerlendirme komisyonu tarafından onaylandığında süreç tamamlanacaktır. yazıyor. Bizim herhangi bir belge vermemiz veya işlem yapmamız gerekiyor mu? Önceki sene başvuru yapan arkadaşlar süreç hakkında bilgisi olan var mı?

basvuru.meb.gov.tr den yüksek lisansım olduğu için muafiyet başvurusu yaptım.Başvurunuz kabul edilmiş olup il değerlendirme komisyonu tarafından onaylandığında süreç tamamlanacaktır. yazıyor. Bizim herhangi bir belge vermemiz veya işlem yapmamız gerekiyor mu? Önceki sene başvuru yapan arkadaşlar süreç hakkında bilgisi olan var mı?