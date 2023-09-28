Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Eylül 2023 11:31
Uzman Öğretmenlik Muafiyet sonrası
basvuru.meb.gov.tr den yüksek lisansım olduğu için muafiyet başvurusu yaptım.Başvurunuz kabul edilmiş olup il değerlendirme komisyonu tarafından onaylandığında süreç tamamlanacaktır. yazıyor. Bizim herhangi bir belge vermemiz veya işlem yapmamız gerekiyor mu? Önceki sene başvuru yapan arkadaşlar süreç hakkında bilgisi olan var mı?

Peliniin
Aday Memur
28 Eylül 2023 11:41

Önceki sene uzman olanlar bizim uzman olmamıxı istemiyorlar ki hocam kime soruyorsunuz :)) süreci takip edeceğiz hocam artık bundan sonra onaylarımızı takip edip sertifikamızı bekleyeceğiz, hayırlı olsun şimdiden


Adaletliolmak05
Aday Memur
28 Eylül 2023 12:17
aynen gece-gündüz nasıl uzman olmasanız diye çalışma yapıyoruz :)
Peliniin, 1 saat önce

Önceki sene uzman olanlar bizim uzman olmamıxı istemiyorlar ki hocam kime soruyorsunuz :)) süreci takip edeceğiz hocam artık bundan sonra onaylarımızı takip edip sertifikamızı bekleyeceğiz, hayırlı olsun şimdiden

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Bu Maaşa Şey Bile ÇekilmezKaymakamla öğretmen buluşmasıMüdür yardımcısı derse başlamadan yok yazdı bunu yapmaya hakkı var mı?Öğretmene önlükNorm hesaplamaUzman Öğretmenlik Sınavı Kaldırılacak Mı? Parti üyeliği hakkındaEğitim öğretim ödeneği yatan il ve ilçeler...Eğitimde drama teknikleri

Sözlük

anlatım bozukluğu 2 uzun süredir aramayan akrabalar 3 negatif puanları fazla olanlar 1 asansör aynaları 3 murano camı 1 babil 2 bitüm 1 ölüme yakın deneyimler 1 hurma 1 Ek MTV iptali 3

Son Haberler

CHP'li Özkan usulsüzlükle suçlamıştı, doçent suç duyurusunda bulunduAYM, Ek MTV'de kararını verdiEtlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sunduYılbaşından bugüne 1351 terörist etkisiz hale getirildi'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?