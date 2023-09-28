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Editörler : Lanet


28 Eylül 2023 11:40
Güzel bir şiir

Menzil'den Çıkacak

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İşitin ey erler ve pirler

Mehdi'ye Muhammed'den derler

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Mehdi Menzil'den çıkacak

Bizi seven münkir olmayacak

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Barış Sağlam

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