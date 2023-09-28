Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Eylül 2023 12:39
EK MTV NEDEN İPTAL EDİLMEDİ

99 depremindeki kanun hala duruyorken ve ozaman iptal edilmişken.şimdi neden iptal edilmez...


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
28 Eylül 2023 12:48

Cevabı 16 Nisan halkoylamasında.


bogeyma01
Memur
28 Eylül 2023 12:57

ben depremzedeyim ve bendende alıyorlar ve deprem bölgesinde yaşayan çoğu insanada çıktı sırf plaka değişik diye yada 6 şubattan sonra araç alındı diye,yahu kardeşim ikamete bakarsın plakaya bakmak nedir...Sadece buna bakarak bile bu işin samimiyetini anlayabiliriz...Amaç delik kapatmakmı deprem yarası sarmak mı?


bulaşşıkk
Memur
28 Eylül 2023 12:59

Yine de ödemeyecem gittiği yere kadar.

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