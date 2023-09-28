Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 13:16
Bordroda Teknisyen olarak gözükmek

Aile bakanlığına tekniker olarak atandım. Bordroma baktığımda teknisyen olarak gözüküyorum. Alım ilanı tekniker olarak önlisanstan verildi ve öyle atandım. Maaşım az olduğu için bakınca fark ettim durumu. Tekniker fazlalığı almıyorum sanırım. Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu?


E.Kayı Han
Editor
28 Eylül 2023 14:20

Mutemet ile konuşun tekniker olarak güncellesin aradaki maaş farkını da hesaplar yatırır hesabına.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurun 2 istifa hakkıAtandım işten çıkış ne zaman yapılmalıÜnvan değişikliği Yerel seçim öncesi sözleşmeliye kadro gelir mi?GSB Destek Personeli YedeklerSözleşmeli kadroBecayişTeknikerlikten Büro Personeline geçiş4/B sözleşme yenilememeBordroda Teknisyen olarak gözükmek

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 kral dirseği 1 türk dilleri karşılaştırma 1 snow lotus 1 ebla tabletleri 1 bitüm 1 rüya 1 herry houdini 1 uzun süredir aramayan akrabalar 3 Ek MTV iptali 5

Son Haberler

Bakan Yerlikaya'dan 'kaymakamlık sınavı' açıklamasıBir ilçenin kabusu olmuşlardı: Terkinler çetesi üyeleri adliyedeCamide alkol fotoğrafına 4 yıl hapis istemiEkonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdiDenize attığı kişinin ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?