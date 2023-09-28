Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Eylül 2023 13:19
Bölge idare mahkemesine(istinaf) savunma

Merhabalar ben idare mahkemesi ile görevime geri döndüm ve işe başladım. Ancak içişleri bakanlığı yürütmeyi durdurma talepli bölge idare mahkemesine dava açtı. Bölge idare mahkemesi ara kararında benden tekrar savunma istiyor. Bölge idare mahkemesine savuna dilekçesi örneği olan var mı? Nasıl bir savunma yapmalım

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