Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Eylül 2023 13:57
Proje okulundan ayrılma

Iyi günler sayın öğretmenlerim. Proje okulunda çalışmaktayım. Çalıştığım ilçede başka bir okulda ihtiyac olması halinde atama dönemini beklemeden kadrom ile o okula geçebilir miyim. Bilginiz var mi yada bu durumu yaşayan var mı? Bilgi verirseniz memnun olurum.

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