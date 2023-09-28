Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2023 14:16
Sıralamam kaçlarda nasıl hesaplayabilirim

arkadaşlar merhaba benim şu an ki branş sıralamam kaçlarda nasıl hesaplayabilirim var mı bir yöntemi yardımcı olursanız sevinirim atananları neye göre çıkaracaz önümüzden gibi

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