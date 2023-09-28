Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Eylül 2023 14:17
Polislikten 399 geçmek

Polisliği bırakıp 399 a geçmek istiyorum . Herhangi bir sınava girmek gerekiyor mu? Nasıl oluyor bilen anlatırsa detaylı sevinirim

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