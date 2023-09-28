Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Eylül 2023 15:15
SGK Promosyon Güncellemesi (Gelişmeler)

Herkese merhaba, Yaklaşık 2 hafta önce memur-sen tarafından SGK yönetimine "promosyonun güncellenmesi" için dilekçe sunulmuştu. Açıkçası bu lafta hareketi dahi beklemezdim bunlardan!

Her neyse sonuç itibariyle bir gerçek var ki banka tarafından adeta tongaya düşürüldük son promosyon anlaşmasında. Açıkçası bir daha asla güncelleme olmaz diyenlerdendim ama şartlar aşırı ütopik bir hal aldı ve maaşlar ciddi manada son promosyon anlaşmasındaki rakamlardan yukarıya fırladı.

Özetle promosyon güncellemesi şart. Vakıfbank'tan kesinlikle vazgeçmeyecekler bunu biliyoruz ama en azından son anlaşmada olduğu gibi yeni bir 3 yıllık anlaşma(güncelleme) ile en az 40-50 bin TL ödemesi yapılması gerekiyor.

Bu arada diğer kurumlar da dahil olmak üzere bu konuda çok çok fazla ses çıkarmalıyız. Bankaların bizi kemirdiği yeter artık.

Bilirsiniz ki özellikle son dönemlerde bankalar birlik olup ihaleleri sıralı şekilde aldılar adeta. Bu nedenle promosyonlara yüksek teklif vermeyi de kestiler. 20-30 banka bize karşı birleşip at koşturuyorken 5 milyon memur olarak bizler neden baş kaldırmıyoruz bu bankalara?


E.Kayı Han
Editor
28 Eylül 2023 15:35

Çok garip bir şekilde bankalar promosyon anlaşmalarında rakamları geçen senelere oranla düşük tutuyorlar.


2ven
Aday Memur
28 Eylül 2023 15:40

Hocam bunlar kanuna aykırı şekilde aralarında anlaştılar, memurdan çalıyorlar, finansbank'ta çalışan bir arkadaşa "hayırdır olum bedavaya bırakıyonuz halka vakıfa ziraate ne dönüyor" dedim çocuk önce acı acı güldü sonra "yukardan tehdit geliyor, büyük teklif veremiyoruz, genelde kamu bankalarına bırakmamız isteniyor" dedi. Aynısını yapıkredide çalışan birindende duymuştum. Düşük teklif verip kamu bankalarının eline atıyorlar yada anlaşma yapıp küçük miktarlarla bazı ilçeleri birbirlerine paslıyorlar.

aslında anayasal olarak bir memur kendi istediği bankayı seçebilmeli, eskisi gibi parayı yatırmanın hiç bir zorluğu yok,büyük paralar alamıyoruz bari öyle bir şey olsa bankaların özel teklifleri olur.

E.Kayı Han, 31 dk. önce

Çok garip bir şekilde bankalar promosyon anlaşmalarında rakamları geçen senelere oranla düşük tutuyorlar.

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