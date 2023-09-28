SGK Promosyon Güncellemesi (Gelişmeler)

Herkese merhaba, Yaklaşık 2 hafta önce memur-sen tarafından SGK yönetimine "promosyonun güncellenmesi" için dilekçe sunulmuştu. Açıkçası bu lafta hareketi dahi beklemezdim bunlardan!

Her neyse sonuç itibariyle bir gerçek var ki banka tarafından adeta tongaya düşürüldük son promosyon anlaşmasında. Açıkçası bir daha asla güncelleme olmaz diyenlerdendim ama şartlar aşırı ütopik bir hal aldı ve maaşlar ciddi manada son promosyon anlaşmasındaki rakamlardan yukarıya fırladı.

Özetle promosyon güncellemesi şart. Vakıfbank'tan kesinlikle vazgeçmeyecekler bunu biliyoruz ama en azından son anlaşmada olduğu gibi yeni bir 3 yıllık anlaşma(güncelleme) ile en az 40-50 bin TL ödemesi yapılması gerekiyor.

Bu arada diğer kurumlar da dahil olmak üzere bu konuda çok çok fazla ses çıkarmalıyız. Bankaların bizi kemirdiği yeter artık.

Bilirsiniz ki özellikle son dönemlerde bankalar birlik olup ihaleleri sıralı şekilde aldılar adeta. Bu nedenle promosyonlara yüksek teklif vermeyi de kestiler. 20-30 banka bize karşı birleşip at koşturuyorken 5 milyon memur olarak bizler neden baş kaldırmıyoruz bu bankalara?