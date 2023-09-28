Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Eylül 2023 15:28
Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders %7 Yüksek Lisans

Arkadaşlar bu yıl ilk atamayla göreve başladım. Sözleşmeli öğretmenim. Yüksek lisansa sahibim, sözleşmeli olduğum dönemde ek dersleri % 7 arttırımlı alabiliyor muyum?

Çok Yazılan Konular

'Pdr Çözüm Önerisi' ni konuşuyoruz... 'medenice'Bu Maaşa Şey Bile ÇekilmezKaymakamla öğretmen buluşmasıMüdür yardımcısı derse başlamadan yok yazdı bunu yapmaya hakkı var mı?Öğretmene önlükEğitim öğretim ödeneği yatan il ve ilçeler...Norm hesaplamaParti üyeliği hakkındaEğitimde drama teknikleriUzman Öğretmenlik Sınavı Kaldırılacak Mı?

Sözlük

ölüme yakın deneyimler 1 anlatmak zamanı 1 güne bir söz bırak 1 bergen 1 herodot 2 Huayşıng camii 1 herry houdini 1 Marie Laure 1 anlatım bozukluğu 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

2023-GYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime AçıldıBakan Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret ettiBahçelievler'de bir binada patlama meydana geldiMerkez Bankası: Son iki ayda gözlenen yüksek fiyat artışları yavaşlayacakAYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?