Masa Taahhüt Kartı Nedir?

"Bu masanın gözlerinde, gizlilik derecesi hizmete özelden yüksek evrak bulunmadığını taahhüt ederim."

Bu nedir? Böyle bir şey neden var? Gizlilik derecesi hizmete özel evrakın tanımı nedir?

Hiç bir şey gereksiz değildir ama bazı şeylerin neden gerekli olduğunu da anlamak zor gibi.

Bilen varsa merak ettiğim bu konu hakkında biz de bir şeyler öğrenelim...