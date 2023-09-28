Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 16:49
Masa Taahhüt Kartı Nedir?

"Bu masanın gözlerinde, gizlilik derecesi hizmete özelden yüksek evrak bulunmadığını taahhüt ederim."

Bu nedir? Böyle bir şey neden var? Gizlilik derecesi hizmete özel evrakın tanımı nedir?

Hiç bir şey gereksiz değildir ama bazı şeylerin neden gerekli olduğunu da anlamak zor gibi.

Bilen varsa merak ettiğim bu konu hakkında biz de bir şeyler öğrenelim...


E.Kayı Han
Editor
28 Eylül 2023 16:59

20 yıllık memurum ilk defa duydum böyle bir şeyi.


OOP.008
Şef
28 Eylül 2023 17:00

3 kurumda çalıştım 2si aynı bakanlık, 1'i farklı bakanlık. Hepsinde de bu taahhüt kartı vardı.

E.Kayı Han, 41 dk. önce

20 yıllık memurum ilk defa duydum böyle bir şeyi.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Masa Taahhüt Kartı Nedir?Disiplin soruşturması acilJandarma yüksek disiplin kuruluMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Soruşturmalarında Muhakkiklerin Görev, Yetki ve SorumluluklarıPsikolojik rahatsızlık tanısının memuriyete etkisi hk.Yök yüksek disiplin kurulu kararı ile ihraç olup mahkemesi devam edenlerJandarma sınavına girip soruşturma geçiren polisler varmıAdalet Bakanlığı Yüksek Disiplin KuruluYD ne kadar sürede çıkar

Sözlük

anlatım bozukluğu 2 bergen 1 Marie Laure 1 ölüme yakın deneyimler 1 mangır 1 babil 2 bitüm 1 baykonur 1 Sanatta Çıplaklıktan Korkanlar 1 herodot 2

Son Haberler

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandıİstanbul'da 8+1 taksiye dönüşüm için son tarih 30 Kasım olarak belirlendiGün sonu döviz kurlarıSiirt'te balık avlamak için çaya giren kişi boğulduAtatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında yakalama kararı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?