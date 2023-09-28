Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Masa Taahhüt Kartı Nedir?Disiplin soruşturması acilJandarma yüksek disiplin kuruluMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Soruşturmalarında Muhakkiklerin Görev, Yetki ve SorumluluklarıPsikolojik rahatsızlık tanısının memuriyete etkisi hk.Yök yüksek disiplin kurulu kararı ile ihraç olup mahkemesi devam edenlerJandarma sınavına girip soruşturma geçiren polisler varmıAdalet Bakanlığı Yüksek Disiplin KuruluYD ne kadar sürede çıkar
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?