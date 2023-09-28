Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Eylül 2023 16:59
İdarecilikte Hangi Okul
arkadaşlar puanım merkezde bir mesleki eğitim merkezine yetiyor. birde merkezde 120 öğrencili çok fazla problem yaşanan normal ortaokul olan romen okuluna yetiyor. -Mesemler nasıldır ?

ebuducane
Şube Müdürü
28 Eylül 2023 17:36
lütfen yarrdım
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