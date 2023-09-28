Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2023 17:05
Sağlık lisans tamamlamada yanlış puanlama var

2023 sağlık lisans tamamlamada taban ve taban puanları yayınlamadılar.üstelik yerleşemedim.geçen sene 1 kişilik kontenjana bile yerleşeceğim üniversiteye , bu yıl 5 kişilik kontenjanı olmasına rağmen yerleşememişim.bu nasıl iş anlayamadım.

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