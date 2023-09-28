Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Eylül 2023 18:35
İlçe zümre başkan rapor

Merhaba, ilçe zümre başkanı hastalanıp istirahat raporu aldığında raporu nereye vermeli? Okuluna mı yoksa milli eğitim müdürlüğüne mi?

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