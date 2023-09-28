Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 18:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Arkadaşlar merhaba MGM de çalışan mühendis var mı .İs yoğunluğu tayin durumları vs bilgisi olan varsa paylasabilir mi ? Alim yapar mı sizce 2023 için ?

Çok Yazılan Konular

Memurun 2 istifa hakkıÜnvan değişikliği Yerel seçim öncesi sözleşmeliye kadro gelir mi?BecayişTeknikerlikten Büro Personeline geçiş4/B sözleşme yenilememeSözleşmeli kadro4/b li personelin tayin ve mazeret tayini hakkında (ticaret bakanlığı)Bordroda Teknisyen olarak gözükmek

Sözlük

kuponla ansiklopedi almak 2 uzun süredir aramayan akrabalar 2 değin 1 ölüme yakın deneyimler 1 Bugün olanlar 2 baykonur 1 Ek MTV iptali 5 bir hikaye 1 suyun hafızası 1 herry houdini 1

Son Haberler

BAL ekibi Görelespor Kulübü Başkanı Camadan, trafik kazasında öldüÇankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi öldüZonguldak'ta iç mimarın ölü bulunmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındıBorsa günü yükselişle tamamladıYÖK uyarısına rağmen Uluslararası Öğrenciler üniversitelerdeki kırtasiyecilik anlayışını aşamıyor

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?