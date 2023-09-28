Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Eylül 2023 19:01
Muvazzaf astsubay memurluğa nasıl geçebilir

Bu sene muvazzaf oldum. 6. Yılım bitti. Mesleği bırakmak istiyorum ne yapabilirim?

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