Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Eylül 2023 19:04
Refakatçi İzni
Merhaba arkadaşlar geçen gün eşimin kalbinde sorun olması üzerine hastaneye gittik. Doktor bizi başka bir hastaneye gönderdi. Gittiğimiz hastanede eşime yatış verildi ve yaklaşık bir ay boyunca hastanede olacağını bize söyledi. Refakatçi olduğumu gösteren belgeyi alıp emniyete gönderdim. Emniyet bana doktorun refakatçi kağıdına Hayati tehlikesi vardır ibaresini geçmesini söyledi. Mesai bittiği için yarın doktorun yanına gitmeyi düşünüyorum. Bu konuda siz değerli meslektaşlarımın da bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim...

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