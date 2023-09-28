Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 19:14
Geçeyim mi sağlık bakanliğina?kararsızım

Istanbuldayim.adliyede 1 yillik mübaşirim.kadro da aldim.ama sağliktan da mezun oldum yeni.Ortopedi teknikeriyim.Sağlik bakanliğinda daha iyi maaş alicam.kpss puanim var arkadaşlar.tercih etmeme kalmiş durum.


the.prens
Aday Memur
28 Eylül 2023 19:25
hiç düşünmeden geç sonra çok pişman olursun fakat iş işten geçmiş olur

danedane1
Aday Memur
28 Eylül 2023 20:31

hangi ile gideceksin geçersen

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