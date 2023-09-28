Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


28 Eylül 2023 19:29
(Siyasi Parti) fikri olan veya örneğini gören cevaplasın lütfen
Merhaba, 657 4B sözlesmeli personel olarak kazandim. Carsamba gunu evrak teslimi yaptim. P.tesi günü siyasi parti üyeliğim aktif (Ak Parti) oldugunu farkettim. Hemen üyeliği sildim. Sorusturmada nasil bir olumsuzluk yasayabilirim. Ret gelmesi durumunda nasil bir yol izlemeliyim acaba ? Ret olsa dava açsam olumlu olur mu sizce

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