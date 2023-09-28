Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


28 Eylül 2023 19:52
Eş Durumu Tayini-Mahkeme

Arkadaşlar merhaba. Eşim belediyeye bağlı taşeron şirketinde altı yıldır çalışıyor. Ben ise karayollarında 1.5 yıldır kadrolu olarak tekniker pozisyonda görev yapıyorum. Dilekçeme hizmetinize ihtiyaç duyulduğundan talebiniz uygun görülmemiştir cevabı verildi. Bu kararı mahkemeye verirsem ne gibi bir sonuçla karşılaşırım. Bu konu hakkında emsal kararlar var mı?

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