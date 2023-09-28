Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2023 20:22
parti üyeliği (siyasi durum)
Merhaba, 657 4B sözlesmeli personel olarak kazandim. Carsamba gunu evrak teslimi yaptim. Soruşturma başladı. P.tesi günü ise siyasi parti üyeliğim aktif (Ak Parti) oldugunu farkettim. Hemen üyeliği sildim. Sorusturmada nasil bir olumsuzluk yasayabilirim. Ret gelmesi durumunda nasil bir yol izlemeliyim acaba ? Ret olsa dava açsam kazanır mıyım

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