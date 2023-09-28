pomem genel saglik

merhaba ben 31. dönem POMEM egitimine gidecem inşallah 23 Ekim'de. fakat e-nabiz da 2021 Haziran ayında ruh hastalıkları polikliniğinde psikiyatri muayenesi görünüyor. ben o zaman da soğuk algınlığı için serum takmaya gitmiştim yanlışlıkla psikiyatriden muayene yazmışlar. tani kisminda z03 tanımlanmamış şüpheli hastalık yazıyor. ilaçlar kısmında da psikiyatrik ilaçlar değil parol vs ağrı kesici var 3 4 tane, dolayısıyla POMEM genel sağlıkta bir sorun teşkil eder mi değerli abilerim.

merhaba ben 31. dönem POMEM egitimine gidecem inşallah 23 Ekim'de. fakat e-nabiz da 2021 Haziran ayında ruh hastalıkları polikliniğinde psikiyatri muayenesi görünüyor. ben o zaman da soğuk algınlığı için serum takmaya gitmiştim yanlışlıkla psikiyatriden muayene yazmışlar. tani kisminda z03 tanımlanmamış şüpheli hastalık yazıyor. ilaçlar kısmında da psikiyatrik ilaçlar değil parol vs ağrı kesici var 3 4 tane, dolayısıyla POMEM genel sağlıkta bir sorun teşkil eder mi değerli abilerim.