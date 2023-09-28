Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 21:00
MULHAKAT ADLİYESİ Mİ MERKEZ Mİ?
arkadaşlar hangisi yoğunluk açısından hafif olur? mülhakatta nöbet her ay geliyor diğerinde 6 7 ayda bı geliyor. sizce hangisini tercih etmeliyim? ev sorunu ikisinde de yok

Zamansizhesap
Aday Memur
28 Eylül 2023 21:29

Mulhakatlardan uzak dur. Bogulacaksan büyük denizde bogul


umuttisigi
Aday Memur
28 Eylül 2023 21:41
niye hocam
Zamansizhesap, 45 dk. önce

Mulhakatlardan uzak dur. Bogulacaksan büyük denizde bogul

Toplam 2 mesaj

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