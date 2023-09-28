Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Eylül 2023 22:43
Yıllık izin

28 kasımda göreve başlayalı 1 yıl olacak.20 gün izin hakkım olması gerekiyor.Ama bazı arkadaşlarım yılbaşında yıllık izinler yenilenecek diye sana bu sene bitmeden iznini girmezler diyorlar.Yani yılbaşından sonra 40 gün olması gereken izin sürem 20 olacak diyorlar. Böyle bir şey mümkün mü .Bu benim özlük hakkım sonuçta.

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