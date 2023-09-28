Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2023 23:13
Güvenlikten katipliği kazandım geçebilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz ?

Arkadaşlar güvenlik memuru olarak çalışıyorum 4b sözelşmeli memur olarak katipliği kazandım geçebilir miyim lütfen yardımcı olur musunuz ? Pişman olursunuz falan demeyin lütfen bilen kişilerden yardım istiyorum sağolun

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