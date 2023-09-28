ŞARK HESABI

Kolay gelsin bu yıl 5 yıllık bir doğu iline atandım. 2024 yaz itibari ile 3 yıllık ilçesine atamam olursa bunun hesabı nasıl oluyor tekrar batı tercihi için?

Kolay gelsin bu yıl 5 yıllık bir doğu iline atandım. 2024 yaz itibari ile 3 yıllık ilçesine atamam olursa bunun hesabı nasıl oluyor tekrar batı tercihi için?