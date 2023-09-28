Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Eylül 2023 23:45
ŞARK HESABI
Kolay gelsin bu yıl 5 yıllık bir doğu iline atandım. 2024 yaz itibari ile 3 yıllık ilçesine atamam olursa bunun hesabı nasıl oluyor tekrar batı tercihi için?

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