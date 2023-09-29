Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Eylül 2023 00:17
danistay karari hakkinda
danistay da gecen 3 yilllik sure sonunda dosyam esastan havale edildi.bundan sonraki surec nasil isliyor?karar ne zman veriliyor? konu feto meslekten ihrac

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