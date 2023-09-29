İZSU fahiş faturalar

Ocak ayında 4 b tıbbi sekreter olarak İzmir'e atandım ilk tercihlerde

Eger ikinci atamayı bekleseydim memleketimde kalıyordum

17 ocakta ev tuttum 6500 tl.

su abonelik açtırma 1350 tl teminat ücreti sayaç ücreti açma kesme 670 tl sadece su aboneligi 2 bin TL geçti elektrik aboneliği 650 tl.

İlk ay su faturası 450 civarı geldi evde sadece iki kişiyiz su faturalari 450-500 civarı geliyordu

Ağustos ayı 3540 tl su faturası geldi güya 46 ton su tuketmisiz itiraz ettim ses çıkmadı takı iki gün önce gelen su faturasında sayaç sokme takma ücreti adı altında 870 tl ücret var izsuyu aradım sayacta arıza olmadığını teste gidip geldiği için bu ücreti kesmişler anlayacağınız hem 3540 ödedim hemde 870 tl .tamam da bir ayda 46 ton su nasıl tüketir iki kişilik aile.

temmuz ayında ev sahibi aradı 1 yıl sonunda yapılacak olan zammın yetersiz olacağını enflasyonun yüksek olduğunu 6 ayda bir zam istediğini söyledi mecburen kabul ettik 10 bine anlaştık. şimdide bayraklı şehir Hastanesi açılacak diyor amirler tüm personel orda görev yapacakmış tuttuğum evden Bayraklıya gitmek için 3 kere vasıta değiştirmek gerek .kira elektrik su yol parası derken bu şehirde geçinmek imkansız.