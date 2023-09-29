Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


29 Eylül 2023 09:26
Antalya ey Antalya

Antalya Altın Portakal Film Festivali

FETÖ cüleri Zavallı Masumlar gibi gösteren belgeselin KATILIMINI DESTEKLEYEN

Sözde Sanatçılara uygulanabilecek YAPTIRIMLAR....!!

Dahil oldukları her türlü Film, Dizi, Belgesel vb. Projelerde

Bakanlıkların yapacağı destekler kesilebilir.

Bunların katılacağı festivallerde kamu kurumlarının sponsorluğu yasaklanabilir

Yine bu festval, organizasyon ve yapımlara SPONSOR OLACAK Özel Firmalara kamu ihale yasağı getirilebilir. Vs. Vs.

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