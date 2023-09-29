Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Eylül 2023 09:31
kadrolu memuriyet geçişleri
kadrolu memuriyetten merkezi atama ile başka bir memuriyete geçiş imkanı varmıdır ? yoksa ne gibi yol izlenmelidir ?

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