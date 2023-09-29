Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Eylül 2023 09:33
Balıkesir'e tayini çıkan varmı?

Tayinim Balıkesir?e çıktı bilgi verebilecek olan , orada çalışan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim. Kolay gelsin

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